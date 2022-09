»Kleine Kanalratte« Ankara bestellt nach Kubicki-Äußerung gegen Erdoğan Botschafter ein

Erinnerung an Erdoğan-Prozess gegen Böhmermann

Der Fall erinnert an das Gedicht »Schmähkritik« des Satirikers Jan Böhmermann im Jahr 2016. Böhmermann hatte dieses in seiner TV-Satireshow »Neo Magazin Royale« im öffentlich-rechtlichen Sender ZDFneo vorgetragen und Erdoğan darin unter anderem mit Sex mit Tieren in Verbindung gebracht.

Erdoğan wehrte sich vor Gericht gegen Böhmermann und erzielte einen Teilerfolg. In dem Fall ging es im Kern um die verfassungsrechtlich geschützte Kunst- sowie Meinungsfreiheit auf der einen und das Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite. Nach Urteilen von Hamburger Gerichten wurden große Teile des Gedichts verboten, das gesamte Werk aber nicht. Der türkische Präsident hatte erreichen wollen, dass das Gedicht insgesamt untersagt wird. Böhmermann wiederum scheiterte Anfang des Jahres mit einer Verfassungsbeschwerde.