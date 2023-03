Auch an diesem Dienstagabend ging es um die Frontstadt im Donbass. Doch darüber hinaus richtete Selenskyj einen seiner Appelle zum Durchhalten an das Volk. »Die Stärke der Ukrainer und des Staates als Ganzes beruht darauf, dass die Ukrainer in einer entscheidenden Zeit zu Kriegern werden«, sagte er.