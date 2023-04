»Brüderlichkeit, Freundschaft und Stärke« Selenskyj bedankt sich in Warschau für polnische Unterstützung

Es ging um Unterstützung – um vergangene und um mögliche zukünftige: Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Polen hat Staatschef Andrzej Duda dem Land die Lieferung des gesamten polnischen Bestands an sowjetischen MiG-29-Kampfjets in Aussicht gestellt. Zugleich sicherte Duda am Mittwoch die polnische Unterstützung für einen Nato-Beitritt der Ukraine zu.