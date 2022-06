In einer überraschenden Botschaft vor dem Uno-Sicherheitsrat hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Vorgehen gegen Russland wegen dessen Angriff auf die Ukraine gefordert. Russland könne nicht im Rat bleiben, solange sein »Terrorismus« vor allem gegen ukrainische Zivilisten anhalte, sagte Selenskyj, der bei einer kurzfristig anberaumten Sitzung in New York per Video zugeschaltet war. Er forderte vom Uno-Sicherheitsrat, den Begriff eines Terrorstaats zu definieren, um Russlands Handlungen entsprechend einzuordnen.