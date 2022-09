Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russische Bevölkerung aufgefordert, sich gegen Kremlchef Wladimir Putin aufzulehnen und den Krieg zu stoppen. »Um das zu beenden, muss man diesen Einen in Russland stoppen, der Krieg mehr will als das Leben«, sagte Selenskyj in einer am Donnerstag in Kiew veröffentlichten Videobotschaft.