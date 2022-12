Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Ich bin zum zweiten Mal hier, aber das erste Mal war vor dem Krieg, vor der vollen Invasion der Russen. Und was soll ich sagen? Jetzt fühlt es sich anders an wie eine andere Geschichte, ein anderes Leben.«

Es war ein historischer Besuch voller Symbolik. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn hat Wolodymyr Selenskyj die Ukraine verlassen – zumindest, soweit öffentlich bekannt ist. Sein Weg führte ihn nach Washington. Er sprach mit Präsident Joe Biden, mit der Sprecherin des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi und vor dem Kongress. Dort wurde er mit Standing Ovations lautstark empfangen.

Betonte Einigkeit zog sich durch die Reden dieses Tages.

Joe Biden, US-Präsident:

»Es ist eine Ehre, an Ihrer Seite zu stehen, in der gemeinsamen Verteidigung gegen einen brutalen Krieg, den Putin angezettelt hat.«

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Zunächst gilt Ihnen alle Anerkennung, Herr Präsident, für Ihre große Unterstützung und Ihre Führung.«

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses:

»Wir stehen hier heute und heißen den mutigen Präsidenten Selenskyj willkommen. Nicht nur, um ihn zu loben, sondern auch die mutigen, vereinten Menschen der Ukraine – für das, was sie tun, um die Demokratie zu unterstützen.«

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Es ist eine große Ehre für mich, im US-Kongress zu stehen und zu allen Amerikanerinnen und Amerikanern zu sprechen.«

Lob, Anerkennung, Dank – der Besuch war vor allem ein symbolischer Schulterschluss. Die Botschaft: Wir stehen weiter zusammen, die USA lassen die Ukraine nicht im Stich – und Kiew weiß das zu schätzen.

Damit endete die Symbolik nicht: Im Kongress präsentierte Selenskyj eine ukrainische Flagge von der Front, unterschrieben von Soldaten. Im Gegenzug erhielt er eine gerahmte US-Flagge.

Aber Biden verkündete auch handfeste Neuigkeiten.

Joe Biden, US-Präsident:

»Heute gebe ich den nächsten Teil unserer Sicherheitshilfe für die Ukraine bekannt. Ein 1,85 Milliarden-Dollar-Paket an Sicherheitshilfe, das sowohl direkte Lieferungen von militärischer Ausrüstung beinhaltet, als auch Verträge, die Ukraine mit Munition versorgen werden, die das Land in den nächsten Monaten für ihre Artillerie, Panzer und Raketenwerfer benötigen wird.«

Aus den USA kam schon bisher die größte Unterstützung für die Ukraine: In Form von humanitärer, finanzieller und militärischer Hilfe hat Washington seit Kriegsbeginn bereits 50 Milliarden Dollar bereitgestellt.

Im Kongress aber lässt die Unterstützung für diese Hilfen langsam nach. Vor allem im America-First-Flügel der Republikaner – es ist die Partei, die künftig die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben wird. Teils bröckelt die Unterstützung aber auch bei den Demokraten. So sah sich Selenskyj offenbar nochmal gezwungen, den Wert der Unterstützung auch für die USA selbst zu betonen.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Ihr Geld sind keine Almosen. Es ist eine Investition in die weltweite Sicherheit und in die Demokratie und wir verwenden es so verantwortungsvoll wie möglich.«

Biden sagte nun, man würde Kiew so lange unterstützten, bis es in der Lage sei, mit Wladimir Putin zu verhandeln.

Und Selenskyj machte klar, was seine Bedingungen für eine friedliche Lösung sind.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Wissen Sie, für uns alle ist gerechter Frieden etwas unterschiedliches. Für mich als Präsident gibt es gerechten Frieden nur ohne Kompromisse, was die Unabhängigkeit, die Freiheit und die territoriale Integrität meines Landes angeht. Und die Entschädigung für all den Schaden, den die russische Aggression angerichtet hat.«

So hat sich Selenskyjs Überraschungsbesuch in Washington gelohnt, symbolisch und finanziell. Er wird allerdings wohl noch sehr lange weiter auf die Hilfe der USA angewiesen sein.