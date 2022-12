»Wir werden auch diesen Winter aushalten, weil wir wissen, wofür wir kämpfen«, so Selenskyj. Selbst in völliger Dunkelheit werden man einander fest umarmen. »Und wenn es keine Wärme gibt, werden wir uns lange umarmen, um uns gegenseitig zu wärmen. (...) Wir werden lächeln und glücklich sein, wie immer.« Selenskyj sprach damit diejenigen seiner Landsleute an, die im Dezember Weihnachten feiern.

Ukraine meldet Tote und Verletzte in Cherson

In der Ukraine ist sowohl der 25. Dezember ein offizieller Weihnachtstag als auch der 7. Januar, an dem die orthodoxen Christen feiern. Laut Umfragen führt der russische Krieg dazu, dass sich immer mehr Menschen der Feierkultur der westlichen Kirchen zuwenden.