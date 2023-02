Selenskyj trifft Macron und Scholz »Unterstützung bis zum Sieg«

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind am Mittwochabend in Paris mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen. Bei einem Abendessen im Élysée-Palast werde es um weitere Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland gehen, hieß es vorab in Paris. Zuvor war Selenskyj in London. Dort wie auch in Paris erneuerte er seine Bitte um westliche Kampfjets, worauf Scholz und Macron jedoch nicht eingingen.