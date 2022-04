Selenskyj über möglichen Atomwaffeneinsatz Russlands »Alle Länder müssen besorgt sein«

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN , »alle Länder« der Welt sollten darauf vorbereitet sein, dass der russische Präsident Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine möglicherweise taktische Atomwaffen einsetzen könnte. In dem Gespräch mit dem Journalisten Jake Tapper in Kiew sagte Selenskyj, Putin könnte zu nuklearen oder chemischen Waffen greifen, weil ihm das Leben der Menschen in der Ukraine nichts wert sei.