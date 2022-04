Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Angaben aus Kiew bislang 2500 bis 3000 ukrainische Soldaten getötet worden. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem US-Fernsehsender CNN in einem Interview , das am Freitag in ersten Auszügen verbreitet wurde.

Der Präsident sagte, auf russischer Seite seien bereits 19.000 bis 20.000 Soldaten getötet worden. Westliche Schätzungen gehen von mehreren Tausend Toten auf russischer Seite aus. Moskau sprach zuletzt von ungefähr 1350 getöteten Soldaten in den eigenen Reihen.

Mit Blick auf die Angehörigen sagte Selenskyj, als Vater schmerze es ihn ganz besonders zu sehen, wenn Eltern ein Kind verlören. »Es tut so sehr weh. Es ist eine Tragödie.« Er dürfe dies aber nicht als Vater betrachten, »weil man danach nur noch Rache und Mord will«. Er müsse als Präsident des Landes darauf blicken, in dem viele Menschen gestorben seien, ihre Angehörigen verloren hätten – und in dem es zugleich Millionen Menschen gebe, »die leben wollen«. In dem Interview sagte Selenskyj weiter: »Wir alle wollen kämpfen. Aber wir alle müssen unser Bestes geben, damit dieser Krieg nicht endlos ist.«