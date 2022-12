Gegen Ende seiner Rede kam Selenskyj auf Weihnachten zu sprechen: Man werde auch in der Ukraine feiern, selbst wenn es keinen Strom gebe. »Das Licht unseres Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen.« Auch wenn Russland mit iranischen Drohnen angreife und die Ukrainerinnen und Ukrainer an Heiligabend in Bombenbunker gehen müssten, würden sie sich trotzdem an den Feiertagstisch setzen und sich gegenseitig aufheitern. Millionen von Ukrainern wollten nur eines, sagte Selenskyj: gewinnen.

Seine Rede beendet er mit den Worten: »Frohes siegreiches neues Jahr!«