In seiner Videoansprache berichtete Selenskyj von »Gräueltaten« der russischen Soldaten in den nun zurückeroberten Teilen der Region Chersons. Ermittler hätten demnach über 400 russische Kriegsverbrechen aufgedeckt. »Die Leichen von Getöteten wurden gefunden: von Zivilisten und Soldaten«, sagte Selenskyj. Er kündigte an, dass »jeder Mörder« gefunden und vor Gericht gestellt werde.