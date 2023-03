Die Auswahl des World Press Photo Award 2023 erfolgte wie bereits im vergangenen Jahr nach neuen Regeln, wonach die Preise für Regionen vergeben werden. So entschied die Jury zunächst über die besten Pressefotos aus sechs Weltregionen in jeweils vier Kategorien. Aus diesen regionalen Gewinnern werden die globalen Sieger bestimmt. Diese werden am 20. April bekannt gegeben.

Sehen Sie hier weitere ausgewählte Gewinner-Bilder des World Press Photo Award 2023:

AFRIKA

»The Doors Don't Know Me« von Mohamed Mahdy

Dieses webbasierte Projekt untersucht die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels auf die lokale Gemeinschaft in Al Max, einem Fischerdorf am Mahmoudiyah-Kanal in Alexandria, Ägypten. Seit Generationen leben und arbeiten die Bewohner an dem Kanal, der zum Mittelmeer führt: