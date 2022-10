Sobtschak hatte in den vergangenen Monaten in den sozialen Netzwerken mehrfach den russischen Angriffskrieg kritisiert. Allein ihr Telegram-Account hat 9,4 Millionen Follower, auf YouTube folgen ihr knapp drei Millionen Accounts. Schon nach der russischen Annexion der Krim 2014 hatte die Journalistin erklärt, die Schwarzmeer-Halbinsel sei ukrainisch. Im vergangenen Jahr hatte sie mit einem Film über Folter in russischen Gefängnissen für Aufsehen gesorgt.