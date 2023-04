Flugverbotszone wegen »Weltraumaktivitäten« eingerichtet

Nun kündigte China nach taiwanischen Angaben an, am Sonntag eine 27-minütige Flugverbotszone über dem Norden der Insel einzurichten. Begründet worden sei dies mit »Weltraumaktivitäten«. Demnach scheint die Flugverbotszone nicht im Kontext der Militärübungen zu stehen. Sie solle »in überlappenden Bereichen vieler internationaler Routen« liegen, teilte das Verkehrsministerium in Taipeh mit.