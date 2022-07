Biden bezeichnete Pelosis Reise »nicht als gute Idee«

Pelosis Besuch in Taipeh war ursprünglich schon für den April geplant, musste wegen einer Coronainfektion der Politikerin jedoch abgesagt werden. Nach Medienberichten ist ein Nachholtermin im Rahmen einer Delegationsreise, bei der auch Stopps in Japan und Malaysia auf dem Programm stehen, noch für den August geplant. Offiziell bestätigt ist der Besuch aber bislang nicht – wohl auch wegen Sicherheitsbedenken der US-Behörden.

Biden hatte Pelosis Reise laut CNN zuletzt »nicht als gute Idee« bezeichnet. Pelosi wollte konkrete Pläne am vergangenen Donnerstag nicht kommentieren. »Ich denke, was der Präsident sagen will, ist, dass das Militär vielleicht besorgt ist, dass mein Flugzeug abgeschossen wird oder so etwa. Ich weiß es nicht genau«, sagte Pelosi.