Seine Kunden sind ihm zufolge sowohl Militärangehörige als auch Zivilisten. »Wo können wir so einen Aufnäher bekommen! Das wird garantiert ein Verkaufsschlager!«, schrieb etwa Taiwans De-facto-Botschaft in den Vereinigten Staaten am Montag in einem Tweet.

Chinas Zensoren gehen seit Jahren gegen Pu vor

Taiwans Luftwaffe erklärte, dass sie ihre Mitglieder zwar nicht »besonders ermutigt«, den Aufnäher zu tragen, der kein Teil ihrer Uniform ist. Allerdings sei man offen gegenüber allem, was die Moral hebe.

Hintergrund der Pu-Darstellungen ist die angebliche Ähnlichkeit zwischen dem Comic-Bären und dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi. Die Zensoren der Volksrepublik haben bereits vor Jahren darauf reagiert – und etwa 2018 die Ausstrahlung eines neuen »Winnie-the-Pooh«-Films gestoppt. In den chinesischen sozialen Medien lassen sich auch die Aufnäher aus Taiwan nicht finden. Peking veröffentlicht stattdessen eigenes Material zur jüngsten Militärübung. Einige Videos des Manövers waren mit Popmusik unterlegt.