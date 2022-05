Chinas Staatschef Xi Jinping hat die harte Linie des künftigen Hongkonger Regierungschefs John Lee gelobt. Bei seinem ersten Treffen mit dem frisch gekürten Spitzenpolitiker am Montag in Peking, hob Xi Jinping dessen »Beitrag zur Wahrung der nationalen Sicherheit« in der chinesischen Sonderverwaltungsregion hervor.