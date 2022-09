Die US-Regierung hat das Treffen von Chinas Präsidenten Xi Jinping mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin kritisiert.

»Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für ›business as usual‹ mit Herrn Putin angesichts dessen, was er in der Ukraine tut«, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, dem Sender CNN. »Die ganze Welt sollte sich gegen das, was Herr Putin tut, auflehnen.«