Inmitten neuer Berichte über die systematische Unterdrückung der Uiguren durch Peking hat die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) die Entsendung einer »technischen Beratungsmission« zur nach China beschlossen. Die Vollversammlung der Uno-Sonderorganisation nahm in Genf eine Erklärung eines Ausschusses an, wonach »die Anwendung aller repressiven Maßnahmen gegen die Uiguren, die sich diskriminierend auf ihre Beschäftigungsmöglichkeiten und ihre Behandlung als religiöse und ethnische Minderheit in China auswirken«, bedauert wird.