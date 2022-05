Nach den Enthüllungen der Xinjiang Police Files durch den SPIEGEL und seine Recherchepartner sieht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die chinesische Regierung in der Pflicht, die Vorwürfe wegen des staatlichen Unterdrückungsapparates gegen die Uiguren aufzuklären. In einer Videokonferenz mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi sprach Baerbock laut einer Mitteilung ihres Ministeriums »auch die schockierenden Berichte und neuen Dokumentationen über schwerste Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang an«. Ein elementarer Bestandteil der internationalen Ordnung seien die Menschenrechte.

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen nahm die Ampelkoalition in die Pflicht. »Die Xinjiang Police Files dokumentieren eine neue Dimension der Brutalität gegenüber den Uiguren. Sie zeigen eindeutig, mit was für einem menschenverachtenden Regime wir es in China zu tun haben«, sagte Röttgen dem SPIEGEL. »Die Ampelparteien haben in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie Chinas Menschenrechtsverletzungen, besonders in Xinjiang, klar thematisieren werden. Ich erwarte, dass die Bundesregierung dies nun auch tut und klar kommuniziert, welche Konsequenzen Deutschland aus den neuen Erkenntnissen zieht.«

Röttgen sagte, die Gewalt, die China bisher vor allem nach innen richte, könnte die chinesische Parteiführung irgendwann auch nach außen anwenden, um eigene Interessen durchzusetzen. »Die deutsche Bundesregierung sollte die Xinjiang Police Files als Warnung begreifen und damit beginnen, die eigenen Abhängigkeiten von China zu reduzieren.« Zudem müsse sichergestellt werden, dass deutsche Unternehmen an Zwangsarbeit in Xinjiang weder beteiligt seien noch davon profitierten.

Die Publikation der Xinjiang Police Files fällt mit dem Besuch von Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in Xinjiang zusammen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass im Nordwesten Chinas zeitweise etwa eine Million Menschen interniert waren. Bei den meisten handelt es sich um Uiguren, eine muslimische Minderheit in der Volksrepublik.

Die Grünen-Europaabgeordnete Viola von Cramon erhöht nun den Druck auf Bachelet. Der Besuch dürfe nicht zur Propaganda-Show der kommunistischen Partei verkommen, sagte sie. »Die Weltöffentlichkeit hat ein Anrecht darauf, zu sehen und zu wissen, was in der Region vorgeht. Die Deutungshoheit über die Zustände in den Internierungslagern kann nicht allein Xi Jinpings Händen liegen.«

Der SPIEGEL hatte am Dienstagmorgen gemeinsam mit dreizehn weiteren Medienhäusern neue Dokumente enthüllt, die die willkürliche und massenhafte Internierung von Uiguren in Xinjiang, einer Region Nordwesten Chinas, belegen . Darunter befinden sich noch nie gesehene Fotos aus dem Inneren von Umerziehungslagern, vertrauliche Behördenanweisungen und Reden chinesischer Funktionäre. Die Recherchen werden unter dem Titel Xinjiang Police Files veröffentlicht.

So findet sich im Leak beispielsweise eine bislang unbekannte Rede des ehemaligen Parteichefs der Region Xinjiang aus dem Jahr 2017, in der es heißt, jeder Gefangene, der auch nur versuche, ein paar Schritte weit zu entkommen, sei zu »erschießen«. Ein Foto zeigt außerdem einen Häftling in einem sogenannten Tigerstuhl – einer berüchtigten Foltervorrichtung. Auf anderen Bildern sind Sicherheitskräfte mit Sturmgewehren zu sehen. In einer offiziellen Stellungnahme ging die chinesische Botschaft in Washington nicht auf konkrete Fragen ein, sondern erklärte, die Maßnahmen in Xinjiang richteten sich gegen terroristische Bestrebungen, es gehe nicht um »Menschenrechte oder eine Religion«.

Die Xinjiang Police Files wurden dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz zugespielt, der sie wiederum mit dem SPIEGEL, dem Bayerischen Rundfunk und den anderen Recherchepartnern geteilt hat. Zenz, der seit 2021 von der chinesischen Regierung sanktioniert wird, war in der Vergangenheit maßgeblich an der Aufdeckung des Lagersystems in Xinjiang beteiligt. Für den China-Experten, der an der »Victims of Communism Memorial Foundation« in Washington forscht, stellen die Xinjiang Police Files eine »neue Dimension« dar. Das Bildmaterial sei einzigartig und widerlege die chinesische Staatspropaganda, dass es sich um »normale Schulen« handle.