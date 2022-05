»Ich fordere sie auf, Opfer wie meine Familienmitglieder zu besuchen und nicht die von der chinesischen Regierung vorbereiteten Schauplätze«, sagte Nursimangul Abdureschid der Nachrichtenagentur AFP. Die Forderungen erfolgten bereits vor Veröffentlichung der Xinjiang Police Files durch den SPIEGEL und weitere internationale Recherchepartner, die Einblicke in den brutalen chinesischen Unterdrückungsapparat in der Region liefern.

Auch Abdureschid hat eigener Aussage nach schon vor Jahren den Kontakt zu ihrer Familie in der chinesischen Grenzregion verloren. »Wenn das Uno-Team keinen uneingeschränkten Zugang in Xinjiang hat, werde ich ihre sogenannten Berichte nicht akzeptieren«, sagte sie. Uigurenvertreter hatten auch Zweifel daran geäußert, dass Bachelet ein »unmanipuliertes« Bild der Lage erhalten würde.

Bachelet unternimmt sechstägige Reise durch Xinjiang

Bachelet wird voraussichtlich am Dienstag und Mittwoch im Rahmen einer sechstägigen Reise die Städte Ürümqi und Kashgar in Xinjiang besuchen. Die Regierung in Peking wird beschuldigt, mehr als eine Million Uiguren und andere muslimische Minderheiten in der Region im äußersten Westen des Landes in »Umerziehungslagern« interniert zu haben. Peking werden unter anderem Zwangssterilisierungen und Zwangsarbeit vorgeworfen. Außerdem sollen die Behörden kulturelle Stätten dem Erdboden gleichmachen. Die gesamte Region wird streng überwacht.

Die Recherchen des SPIEGEL und seiner Partner legen das Ausmaß der systematischen Unterdrückung offen. In dem Leak chinesischer Regierungsdaten finden sich Tausende Häftlingsfotos, aber auch geheime Reden, Schulungsunterlagen der Sicherheitsbehörden und schier endlose Internierungslisten. Die USA, Kanada und die Niederlande stufen das Vorgehen der Behörden in Xinjiang bereits seit Längerem als »Genozid« ein. China bestreitet die Vorwürfe.