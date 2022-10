Es sind beeindruckende Bilder vom Fuß der Pyrenäen, in der Nähe von Pamplona in Nordspanien. Hier liegt der Yesa-Stausee. In diesem Jahr so trocken wie lange nicht mehr.

Anders als in Deutschland sind hier auch in den vergangenen Wochen keine größeren Niederschläge gefallen. Der Füllstand von knapp 53 Kubikhektometern ist der niedrigste seit mehr als 20 Jahren. Zum Vergleich – Zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr hatte der Stausee etwa 71 Kubikhektometer verzeichnet, also rund ein Viertel mehr Volumen.

Der Stausee wird durch einen Damm des Flusses Aragon nahe der Stadt Yesa gebildet. Durch seine Lage ist der See in der Region als »Meer der Pyrenäen« bekannt. Er dient in der Region auch zur Wasserversorgung und als Kraftwerk.

Viele Teile Europas haben in diesem Jahr einen beispiellosen Dürresommer erlebt. Auch Spanien hat enorm unter der Hitze und dem ausbleibenden Regen gelitten. Trockene Seen sind keine Seltenheit mehr, ein weiterer Stausee in Sacedón ist nahezu komplett verschwunden.