Gedenken der Überlebenden

Nur wenige Warschauer Jüdinnen und Juden überlebten die Niederschlagung durch die deutschen Truppen. Am Mittwoch wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkfeier in Warschau eine Rede halten.

Die deutschen Nationalsozialisten und ihre Helfershelfer ermordeten während der Nazi-Herrschaft (1933 bis 1945) nach Schätzungen etwa sechs Millionen Juden. In Israel leben nach offiziellen Angaben noch 147.199 Holocaust-Überlebende.

Auch international wird an verschiedenen Tagen den Opfern der Schoa gedacht und den Schrecken der Nazi-Herrschaft gemahnt. In Deutschland geschieht das zuvorderst am 27. Januar. Der Tag gilt seit 1996 als »Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus«, die Flaggen an öffentlichen Gebäuden wehen auf halbmast, der Bundestag begeht eine Gedenkstunde. Das Datum erinnert an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee im Jahr 1945.