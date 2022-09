Al-Qaradawi wurde 1929 in Ägypten geboren und hatte sich früh den islamistischen Muslimbrüdern zugewandt. Er gewann rasch an Einfluss als Prediger und wurde bald über die Grenzen Ägyptens in der islamischen Welt bekannt. Die ägyptische Regierung hatte Al-Qaradawi aufgrund seiner Predigten mehrfach inhaftiert, zuletzt lebte er seit 2013 im Exil in Katar, wo er auch verstarb. In Ägypten wurde er in Abwesenheit zum Tode verurteilt.