Der Zócalo ist der zentrale Platz im Herzen von Mexiko-Stadt – und meist Ort schöner Feierlichkeiten. Am Sonntag drängten hingegen zehntausenden Menschen auf den Zócalo, um gegen eine vom linkspopulistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador angestoßene Wahlreform zu demonstrieren. Unter dem Motto »Mi voto no se toca« (Meine Stimme wird nicht angetastet) protestierten sie in Weiß und Pink gekleidet.