»Ich glaube, in so einem Moment muss man ein Land, das so traumatisiert ist, eigentlich umarmen, wenn man sagt, man möchte Einigkeit herstellen oder es ist jetzt nicht die Zeit für politische Grabenkämpfe«, sagt Özlem Topçu. Sie spielt damit auf eine Rede Erdoğans nach der Katastrophe an. »In derselben Rede hat er gegen Ende, meine ich, sinngemäß gesagt: Wir beobachten ganz genau, was hier an kritischen Dingen gesagt wird oder Rechnungen, die gemacht werden. Wir merken uns das. Da kann man schon die Frage stellen: Ist das der Moment, um so was zu sagen? Ich persönlich würde sagen nein.«