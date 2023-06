Ernteverluste, zehntausende Menschen ohne Obdach, eine drohende Umweltkatastrophe: Die Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms hat Hunderttausende Menschen in der Südukraine in Not gebracht. Die Wassermassen behindern zudem Militäroperationen und Vorstöße entlang der Front – auf beiden Seiten.

Noch immer ist unklar, wer den Damm zum Einsturz gebracht hat und wie. Westliche Militärexperten sind sich allerdings relativ einig darin, wer ein größeres Interesse an einer solchen Sabotageaktion gehabt hätte.

Patricia Lewis, Sicherheitsexpertin:

»Es ist wirklich schwer zu erkennen, welchen strategischen Nutzen es für die Ukraine gäbe. Sie hätten die Brücke und die Straße abgeschnitten und die Rückeroberung ihrer Gebiete langfristig erschwert. Für Russland hingegen besteht der unmittelbare Vorteil darin, dass die Verbindungsrouten für die ukrainischen Streitkräfte unterbrochen sind. Sollte Russland nicht vorhaben, langfristig dort zu bleiben – etwa weil sie glauben, dass sie diese Schlacht nicht gewinnen werden – dann würden sie der Ukraine dieses langfristige Übel hinterlassen. Ich kann mir also vorstellen, dass der Dammbruch im Moment eher für Russland von Vorteil ist.«

Moskau behauptet weiterhin, dass ukrainische Truppen die Anlage beschossen hätten. Die Ukraine aber beschuldigt Russland, den Damm gezielt gesprengt zu haben. Dieser Sichtweise haben sich viele westliche Regierungen und die Nato angeschlossen. Experten bezweifeln, dass Kiew das Risiko vieler Toter und Verletzter in der Zivilbevölkerung in Kauf nehmen würde. Die Evakuierungen binden zudem Einsatzkräfte. Doch die Ausweitung des Dnjepr-Flusses könnte auch Vorteile für die Ukraine bringen.



Maciej Matysiak, Sicherheitsexperte:

»Mindestens einen Monat lang ist dieses Gebiet von schwerem Gerät wie Panzern, Transportwagen oder schweren gepanzerten Fahrzeugen nicht passierbar. Gleichzeitig schützt diese Flanke die Ukrainer, denn während der erwarteten Offensive der ukrainischen Armee werden die Russen nicht in diesem Gebiet operieren können.«

Kiews Streitkräfte könnten sich somit auf ihre Offensive an anderen Frontabschnitten weiter im Osten konzentrieren. Ein großangelegter Angriff mit Landungstruppen über den Dnjepr hinweg unter russischem Artilleriebeschuss hätte nach Ansicht vieler Militärexperten auch ohne zerstörten Staudamm wenig Aussicht auf Erfolg gehabt.

Patricia Lewis, Sicherheitsexpertin:

»Wir wissen nicht genug über die ukrainischen Offensivpläne, und das sollten wir auch nicht, denn sie setzen in weiten Teilen auf den Überraschungsmoment. Ich glaube daher nicht, dass es eine große Überraschung für die Ukraine war, dass Russland so etwas getan hat... Falls Russland es getan hat, werden sie auch weitere ähnliche Dinge tun. Außerdem hat Russland in diesem Krieg immer wieder kritische Infrastruktur angegriffen. Das ist also Teil eines Musters.«

Unkontrollierte Wassermassen, eingesetzt als Kriegswaffe – das ist nur eine mögliche Erklärung für den Dammbruch. Nach wie vor ist unklar, ob solch ein Ausmaß der Zerstörung überhaupt von den Verursachern gewollt war. Auch Angriffe auf den Damm in den vergangenen Monaten könnten dessen Struktur beschädigt und zu dem Bruch geführt haben.

Die russischen Truppen hatten den Kachowka-Staudamm zu Beginn ihrer Invasion besetzt. Seit der Rückeroberung der Gebiete am Westufer des Dnjepr durch ukrainische Truppen im Herbst warnen beide Seiten, der Gegner könne die Wassermassen als Waffe einsetzen. Zerstörungen dieses Ausmaßes, die der Zivilbevölkerung schwer schaden können, gelten als Kriegsverbrechen.