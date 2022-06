Die Polizeiwache im heftig umkämpften Lyssytschansk ist eine der wenigen öffentlichen Einrichtungen, die in der verwüsteten ostukrainischen Stadt noch funktionieren. Nun klafft ein Loch in der Fassade. 20 Polizisten seien bei dem schweren Angriff am Montagabend verletzt worden, sagte Oberst Oleksandr Kutsepalenko der Nachrichtenagentur AFP.