Auf dem Papier sind es blanke Ziffern, doch dahinter stecken verzweifelte Menschen, die alles riskieren – in der Hoffnung auf ein besseres Leben: Mehr als 10.000 Geflüchtete und Migranten haben seit Jahresbeginn in kleinen Booten den Ärmelkanal von Frankreich in Richtung Großbritannien überquert. Das geht aus am Sonntag veröffentlichten Zahlen des britischen Innenministeriums hervor, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldet.