Zimmermädchen auf Mallorca »Manche von uns nehmen Schmerzmittel, um überhaupt noch arbeiten zu können«

Auf den Balearen wurde diese Situation lange Zeit so gekonnt ignoriert wie die Eskapaden manch ausländischer Touristen. Nun soll damit Schluss sein. Seit mehreren Jahren ist del Mar García neben ihrer Arbeit in einem Viersternehotel in Calviá auf Mallorca die ehrenamtliche Sprecherin der »Asociación Kellys Unión Baleares«. Der Gewerkschaft der Zimmermädchen also. Sie bemühen sich, gehört zu werden, es ist eine Organisation von unten. In Spanien werden die Frauen traditionell »Kellys« genannt, der Name soll sich von »la que limpia« ableiten – die, die putzt.