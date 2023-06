Zugunglück in Indien »Als der Unfall passierte, dachten wir, wir seien tot«

Es war eines der schwersten Zugunglücke der letzten Jahrzehnte: Bei dem Unfall in Indien sind nach jetzigem Stand mindestens 288 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt, wie die Behörden des Bundesstaats Odisha mitteilten. Die Zahl der Toten könnte noch steigen. Drei Züge waren laut Behörden an dem Unfall beteiligt, der sich in einer ländlichen Gegend im Bezirk Balasore, gut 200 Kilometer südwestlich von Kolkata, am Freitag gegen 19 Uhr Ortszeit ereignete. Wie genau das alles passierte, war auch am Samstag nicht ganz klar.