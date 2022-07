Zwischenfall im Ostchinesischen Meer Japan protestiert gegen chinesisches Marineschiff nahe Senkaku-Inseln

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, betonte hingegen, die Aktivitäten der chinesischen Schiffe seien »legitim und legal«, da die Inseln »Chinas ureigenes Territorium« seien. Chinas Küstenwache schickt regelmäßig Schiffe in die Gegend, ein chinesisches Marineschiff war dort nach Angaben des japanischen Senders NHK zuletzt 2018 unterwegs.

Russisches Schiff angeblich auch gesichtet

Japanischen Medienberichten zufolge wurde in den Gewässern in der Nähe der umstrittenen Inselgruppe am Montagmorgen zudem ein russisches Marineschiff gesichtet. Das Verteidigungsministerium in Tokio konnte die Berichte zunächst nicht bestätigen.