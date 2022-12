Vom Ledra Palace Hotel aus fahren sie dann oft ins Umland, der Chor tritt aus Prinzip auf beiden Seiten auf. An diesem Abend sind sie in einer Taverne in Pelathousa im Westen angekündigt. Die Fahrt in einem alten Bus dauert hin und zurück mehr als zwei Stunden. Es gab eine Zeit, da blühten die bikommunalen Projekte auf Zypern nur so. Viele sind seitdem wieder eingeschlafen. Der Chor ist inzwischen der älteste Treffpunkt seiner Art.

Beim Auftritt singen viele Zuschauerinnen mit. Die Musik scheint hier in der Taverne die Hoffnung wahrzumachen, ein anderes Miteinander erleben zu können, wenn auch nur für einige Stunden. Griechisch und Türkisch mischen sich in den Gesprächen, aber auch in den Liedern. »Sie sagen, dass der Mensch sein Heimatland lieben muss«, ist eine der Strophen, die das Lebensthema vieler erahnen lässt.