Die Wahl war wichtig, weil der direkt vom Volk gewählte Präsident die Regierung bestellt und führt. Der türkisch-zyprische Norden nahm nicht an der Abstimmung teil, gewählt wurde nur im Südteil der Insel. Insgesamt hatten sich 14 Kandidaten, auch zwei Frauen, um Anastasiades Nachfolge beworben. Der Präsident ist in Zypern Staatsoberhaupt und Regierungschef in einem. Rund 561 000 Bürger waren wahlberechtigt, und die Wahlbeteiligung lag nach offiziellen Angaben bei 72,2 Prozent und damit geringfügig höher als im ersten Wahlgang.