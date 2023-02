Die Präsidentenwahl in der Inselrepublik Zypern wird am 12. Februar in eine Stichwahl gehen. Als Gewinner aus der ersten Runde am Sonntag ging der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis (49) hervor, wie das Innenministerium mitteilte. Der konservative frühere Chefdiplomat kommt demnach auf rund 32 Prozent der Stimmen.