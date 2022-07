Angesichts zunehmender häuslicher Gewalt hat das Parlament in Zypern die Strafen für Frauenmorde verschärft. Das Gesetz, das lebenslange Haft für sogenannte Femizide ermöglicht, wurde am Freitag mit 38 Stimmen beschlossen; vier Abgeordnete in Nikosia stimmten dagegen. Eingereicht hatte den Gesetzentwurf Annita Demetriou, die als erste Frau den Vorsitz des zyprischen Parlaments innehat.