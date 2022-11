Kritik am geplanten Standardpreis des Tickets übte derweil das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende. Die 49 Euro lägen weit über dem, was für viele bezahlbar sei. Das Bündnis forderte von den Verkehrsministern ein bundesweit gültiges »Sozialticket« für maximal 29 Euro. Dieses sollte sich speziell an einkommensschwache Haushalte richten. »Ohne eine zusätzliche soziale Lösung verspielen Bund und Länder die Chance, mit dem Deutschlandticket einen echten Beitrag für nachhaltige Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe zu leisten«, teilte das Bündnis aus Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbänden mit.