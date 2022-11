Die Einführung ist laut Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz »schnellstmöglich« geplant. Bereits zum 1. Januar 2023 könnte das Ticket entsprechend umgesetzt werden. Die Verkehrs­ministerinnen und Verkehrsminister von Bund und Ländern sollen zudem laut Beschluss nun »zeitnah« an Konzepten arbeiten, den öffentlichen Nahverkehr zu modernisieren.

Rasche Einführung unklar

Realistischer als Januar ist für das Ticket jedoch ein späterer Start im Jahr: Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hatte vor Beginn der Bund-Länder-Runde bezweifelt, dass das geplante bundesweite Nahverkehrsticket schon zum Jahreswechsel starten kann. Die Länder wollten das Ticket so schnell wie möglich umsetzen, so Hermann. »Möglicherweise kommt es aber erst am 1. März oder 1. April.«