Bereits jetzt lässt sich die App »Dein Deutschlandticket « des Anbieters HanseCom herunterladen, in der man das Ticket schon vorbestellen kann. Die neue App von Mobility Inside soll darüber hinaus etwa mit E-Scooter- und Bikesharing-Angeboten verknüpft sein, Leihräder und Tretroller sollen dann direkt in der App mietbar sein. Fahrgäste könnten in der App außerdem eine Fahrplanauskunft für ganz Deutschland mit Echtzeitdaten einsehen, kündigte der Entwickler an.