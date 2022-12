Bundesverkehrsminister Volker Wissing wirbt trotz teils noch offener Finanzfragen für einen Start des geplanten deutschlandweiten Nahverkehrstickets. »Niemand weiß heute exakt, was die Einführung des 49-Euro-Tickets im nächsten Jahr genau kosten wird«, sagte der FDP-Politiker der »Welt am Sonntag .« Das werde man erst 2024 wissen. »Dann wollen wir ohnehin über das Ticket und die weitere Entwicklung mit den Ländern reden.« Deshalb sollten sich jetzt alle an die Arbeit machen und einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz zur Ticket-Einführung zügig umsetzen.