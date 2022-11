Preis in Hamburg fast halbiert

Am meisten profitieren demnach Fahrgäste in Hamburg, Köln, Bonn und Frankfurt am Main. Die durchschnittliche Ersparnis aller betrachteten Städte liege beim Deutschlandticket bei 24 Prozent (16,44 Euro). In einigen Städten hingegen ist das örtliche Monatsticket in der Abo-Version günstiger: Potsdam (36,17 Euro), Magdeburg (38,50 Euro) und Schwerin (43,08 Euro). In München liege die Ersparnis nur bei 25 Cent pro Monat, in Hamburg bei 44,70 Euro. Das Deutschlandticket sei sogar günstiger als die Schülermonatskarte für die Stadtgebiete in Lübeck und Bremen.