FDP: Smartphone ist für digitales Ticket nicht Voraussetzung

Die FDP-Fraktion in Baden-Württemberg erinnert derweil an die Grundidee hinter dem Ticket. »Es gibt klare Vereinbarungen des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder«, sagte der FDP-Verkehrsexperte Christian Jung. »Dort heißt es zweifelsfrei ›digital‹ und ›deutschlandweit‹. An diese sollte man sich halten und zügig die Vorbereitungen treffen.« Außerdem müsse man kein Smartphone besitzen, sondern könne eine Chipkarte erhalten, wie es von Bankkarten oder der Bahncard bekannt ist.

»Herr Wissing spricht zwar oft davon, dass das Deutschlandticket bald starten soll, ist aber immer noch viele Antworten schuldig«, sagte CSU-Mann Bernreiter weiter. So habe der Bund die Fragen des Beihilferechts noch nicht abschließend mit der EU-Kommission geklärt.