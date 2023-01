Eigentlich sollte das Deutschlandticket schon zu Jahresbeginn starten, doch Bund und Länder streiten über Details. So will Wissing ein rein digitales Ticket, während einige Länder auch solche in Papierform wünschen. Der VDV spricht sich für ein überwiegend, aber nicht ausschließlich digitales Ticket aus. Die Umsetzung liegt bei den Verkehrsverbünden und Nahverkehrsunternehmen, die wiederum in der Regel den Ländern gehören.