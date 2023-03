Zu Beginn dürfte es »rumpeln«

Auch Minister Krischer sagte im ZDF, es werde beim Start des 49-Euro-Tickets »an der einen oder anderen Stelle auch mal rumpeln«. Das sei bei einem so großen Projekt nicht zu vermeiden.

Vor allem bei der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Deutschland sieht Krischer außerdem noch Schwachstellen. Wenn mehr Menschen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen sollten, »dann müssen wir den Verkehr ausbauen«, sagte Krischer. Hier stießen die Länder aber an Finanzierungsgrenzen. Krischer sieht daher die Bundesregierung in der Pflicht. Der Bund dürfe sich jetzt nicht »aus der Verantwortung ziehen«.