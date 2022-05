Sondertickets für Juni, Juli und August

Die Sondertickets sollen im Juni, Juli und August bundesweit Fahrten im Nah- und Regionalverkehr ermöglichen – für jeweils neun Euro im Monat und damit viel günstiger als normale Monatstickets.

Nach Plänen der Bahn soll die vergünstigten Monatstickets ab dem 23. Mai in der App DB-Navigator, auf der Bahn-Website, an den rund 5500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in den mehr als 400 DB-Reisezentren in Bahnhöfen verkauft werden.