Auch FDP-Verkehrsminister Wissing zeigt sich einem Bericht des Handelsblatts zufolge nun auch offen für ein Nachfolgemodell des beliebten Tickets. »Es liegt nun an der Koalition zu entscheiden, ob das Neun-Euro-Ticket in modifizierter Form fortgeführt werden kann«, erklärte ein Sprecher der Zeitung. Bedingung für eine kurzzeitige Verlängerung wird dem Sprecher zufolge »die Bereitschaft der Länder sein, sich substanziell an der Finanzierung eines solchen zu beteiligen.« Zunächst stand die FDP einer Fortführung des Tickets kritisch gegenüber. Zur Halbzeit des Angebots im Juli zeigte sich Wissing offen für ein Nachfolgemodell.