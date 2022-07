So populär ein 365-Euro-Ticket in der Bevölkerung aber auch ist – in den Augen von Experten hätte es auch Nachteile. »Durch eine Preissenkung an sich wird dem System ÖPNV zunächst sehr viel Geld entzogen«, sagt Henrik Malow, Geschäftsführer bei der Hamburger Unternehmensberatung BBA.