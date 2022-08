Theurer sagte der »Rhein-Neckar-Zeitung« nun, wenn sich in der Auswertung des 9-Euro-Tickets zudem zeige, dass es auch zu »signifikantem Klimaschutz« führe, bestehe »mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, dass der Bund die Länder weiter unterstützt«. Grundsätzlich müssten sich die Länder im Nahverkehr aber »ihrer Verantwortung stellen«. Am Mittwoch hatte Theurer laut der Nachrichtenagentur dpa gesagt, dass nach dem Grundgesetz die Bundesländer für den ÖPNV zuständig seien. Sie erhielten dafür vom Bund jährlich rund zehn Milliarden Euro. In der aktuellen Diskussion seien deshalb »zuallererst die Bundesländer selbst gefordert – konzeptionell und finanziell.« Der Zeitung gegenüber bezeichnete er eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets in jetziger Form als nicht finanzierbar.