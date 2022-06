Um die Finanzierung des Nahverkehrs streitet der Bund mit den Ländern, die auf mehr Geld aus Berlin pochen. Im Zuge des 9-Euro-Tickets bekamen sie bereits 3,7 Milliarden Euro für Einnahmeausfälle in diesem Jahr zugesagt. Darüber hinaus müssten aber auch noch Mehrkosten in Milliardenhöhe für Energie, Personal und Bau gedeckt werden, forderte die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) als Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz. Andernfalls drohe nach der Rabattaktion ein Rückschlag mit drastisch steigenden Ticketpreisen und zugleich wachsenden Lücken im Fahrplan.

Vor allem fordern die Länder deutlich mehr Geld, um in den kommenden Jahren das Angebot an Bus und Bahn mit Blick auf das deutsche Klimaziel auszubauen. Die Ampelkoalition will den Bahnverkehr bis 2030 verdoppeln und hatte dafür höhere Regionalisierungsmittel schon ab 2022 versprochen, aber nicht in den Haushalt aufgenommen. Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden für den Herbst erwartet.